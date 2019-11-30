İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
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