18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Bir bir iade ediliyorlar: 2'si daha sınır dışı edildi

Bir bir iade ediliyorlar: 2'si daha sınır dışı edildi

107 yıl sonra ilk ezan okundu

107 yıl sonra ilk ezan okundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

Maya ile Lara 8 dil biliyor

Maya ile Lara 8 dil biliyor

Pastırma sıcağı bitiyor

Pastırma sıcağı bitiyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Bir dönem aydınlanacak

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Bir dönem aydınlanacak

Sokakları sanatıyla güzelleştirdi! İşte görenleri hayran bırakan çalışmalar

Sokakları sanatıyla güzelleştirdi! İşte görenleri hayran bırakan çalışmalar

Amsterdam'da ışık sanat festivali

Amsterdam'da ışık sanat festivali

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA