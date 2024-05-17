İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.K'nin ilçede uyuşturucu sattığı ve Karabağlar'daki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin evine düzenlediği baskında 880 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 6 sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.