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Güncel

İzmir'de vahşet! Karısını öldürüp yorgan ve halıyla gizlemiş

İzmir'in Buca ilçesinde kocası tarafından 6 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Cani koca, eşinin cansız bedenini kilere sürükleyip yorgan ve halıyla gizledikten sonra evden ayrılmış.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 07:11 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 07:11
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Alınan bilgiye göre, ilçede Çaldıran Mahallesi 433 Sokak'ta yaşayan Bülent S. (57) ile eşi Yazgül S. (55), dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent S'nin eşini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, cesedi kilere sürükleyip yorgan ve halıyla gizledikten sonra evden ayrıldığı öne sürüldü.

Yazgül S'den haber alamayan çocukları durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından polis ekiplerince evde yapılan incelemede kiler bölümünde Yazgül S'nin cesedi bulundu.

Olayla ilgili kaçan eş, ekiplerce gözaltına alınırken, ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin evde olan zihinsel engelli oğlunun da olaydan sonra kaçtığı ve ekiplerce arandığı öğrenildi.

Öte yandan Bülent S'nin eşinin telefonundan, annesini arayan kızına "iyiyim" mesajı attığı da iddia edildi.

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