İzmir'de vatandaşlara İZBAN eziyeti

İzmir'in Tepeköy mahallesi istikametine giden İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) Konak ilçesinde bulunan Kemer İstasyonu'ndan çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten durdu.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Uzun bir süre tren içerisinde mahsur kalan vatandaşlar zaman zaman havasız kalırken, çareyi trenden atlamakla buldu.

ARIZA İŞ ÇIKIŞ SAATİNE DENK GELDİ

Trenden kendi imkanlarıyla çıkan vatandaşlardan bazıları yollarına raylar üzerinden yürüyerek devam ederken, bazı vatandaşlar ise teller üzerinden atladı. Arızanın iş çıkış saatine denk gelmesiyle diğer istasyonlarda da yoğunluklar oluştu.