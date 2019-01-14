İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5002
  • 6,3061
  • 228.534
  • 91.698
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yakalanan çiğ köfteci Murat Sivrikaya FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının hissedarlarından iş adamı Murat Sivrikaya tutuklandı.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sivrikaya, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 
 
Cumhuriyet savcının sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Sivrikaya, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 
 
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.
 
İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA