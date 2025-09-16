İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

İzmir'de yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

16 Eylül 2025 Salı 23:18
İzmir'de yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Yamanlar'da meydana gelen orman yangınından etkilenen 1586 hektar alanda yürütülen ağaçlandırma, gençleştirme, erozyon ve sel kontrolü çalışmalarını inceledi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sahanın bin hektarlık kısmında hem 8 ton tohumun ekildiği doğal gençleştirme sahalarında çimlenen fidanlar hem de yamaç ıslahını da içeren yangına dirençli orman oluşturma projesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 20 çeşit türde dikilen fidanların sağlıklı ve başarılı olduğu görüldü. Ayrıca Sancaklı Mahallesi civarındaki üst havzada, Ilıca ve Kazancık derelerinde yürütülen erozyon ve sel kontrolü projesi kapsamında bugüne kadar 80 Gabion Eşik tesis edilerek dere ıslah çalışması gerçekleştirilmiştir. Sahanın geri kalanında yürütülen ağaçlandırma kapsamındaki makineli toprak işlemesi son aşamaya gelinmiş olup, 2025 yıl sonu itibarıyla fidan dikimleri yapılarak ağaçlandırma çalışması tamamlanacaktır."

