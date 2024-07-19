İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1116
  • EURO
    36,0854
  • ALTIN
    2582.62
  • BIST100
    11139.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de yangına müdahale sürüyor! Alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi
Güncel

İzmir'de yangına müdahale sürüyor! Alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 07:32 - Güncelleme:
İzmir'de yangına müdahale sürüyor! Alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi
ABONE OL

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan yangının hızını kesmeyi başardı.

Yangın komuta merkezinden insansız hava aracıyla (İHA) da takip edilen yangına gece görüşlü 4 helikopterle de destek verildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangında çalışan ekip sayısı hakkında detayları paylaştı.

Elban açıklamasında 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 yunus timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip, sağlık ve itfaiye ekipleri ile 2172 personelin yangın çalışmalarına katıldığı bilgisini verdi.

Bergama ve Foça yangınlarının kontrol altına alındığını anımsatan Elban, bölgelerdeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

- YANGIN

Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.15'te başlayan ve Buca ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına ilk müdahalenin 13.25'te gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde aksamalar yaşanmış, akşam saatlerinde hava trafiği normale dönmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.