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  • İzmir'de yangında 5 çocuğu ölen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Güncel

İzmir'de yangında 5 çocuğu ölen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'de gece saatlerinde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan kardeşlerden geriye sadece oyuncakları kaldı. Öte yandan kapıyı kilitleyip işe gittiği belirlenen ve gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA12 Kasım 2024 Salı 18:13 - Güncelleme:
İzmir'de yangında 5 çocuğu ölen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İzmir'in Selçuk ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş için Selçuk Tahsin Ağa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namaza İl Müftüsü Sinan Kazancı ile baba Hakan Akcan, akrabaları ve yakınları katıldı. Cezaevinde tutuklu olan Hakan Akcan cenazeye savcılık izniyle, jandarma eşliğinde katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına hakim olamayan Akcan, çocuklarının yan yana dizili tabutlarını tek tek öptü. Cenaze sonrası 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek olan ve cenaze için jandarma eşliğinde camiye getirilen anne Melisa Akcan'ın ise fenalaştığı için araçtan çıkamadığı öğrenildi.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Değerli kardeşim sizlerden Hüsn-ü şehadet ve helallikte bulunmayacağım. Helallik almayacağım. Burada bize düşen anne ve babası başta olmak üzere yakınlarına ve hepinize sabır ve metanet dilemektir" dedi.

Kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Selçuk ilçesindeki Acarlar Mezarlığı'na gönderildi.

Öte yandan yürek yakan acı olayda geriye sadece 5 kardeşin oyuncakları kaldı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.

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