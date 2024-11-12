İzmir'de yangında hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncaklar kaldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş için Selçuk Tahsin Ağa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namaza İl Müftüsü Sinan Kazancı ile baba Hakan Akcan, akrabaları ve yakınları katıldı. Cezaevinde tutuklu olan Hakan Akcan cenazeye savcılık izniyle, jandarma eşliğinde katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına hakim olamayan Akcan, çocuklarının yan yana dizili tabutlarını tek tek öptü. Cenaze sonrası 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek olan ve cenaze için jandarma eşliğinde camiye getirilen anne Melisa Akcan'ın ise fenalaştığı için araçtan çıkamadığı öğrenildi.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Değerli kardeşim sizlerden Hüsn-ü şehadet ve helallikte bulunmayacağım. Helallik almayacağım. Burada bize düşen anne ve babası başta olmak üzere yakınlarına ve hepinize sabır ve metanet dilemektir" dedi.

Kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Selçuk ilçesindeki Acarlar Mezarlığı'na gönderildi.

Öte yandan yürek yakan acı olayda geriye sadece 5 kardeşin oyuncakları kaldı.