İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
İzmir Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekiplerince uyuşturucu satıcılarına (torbacı) sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
- Muammer Başkan
Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarla 14 şüpheli bol miktarda uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı
Operasyon devam ediyor
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