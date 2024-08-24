İzmir'de yaralar sarılmaya çalışılıyor

Vali Elban, AA muhabirine, kentin farklı noktalarında çıkan orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Normalde yangına dönüşmeyen basit kıvılcımların, bu yıl hava olayları nedeniyle daha fazla yangına dönüşmeye başladığına işaret eden Elban, geçen hafta Yamanlar, Urla, Bayındır, Tire, Ödemiş ve ardından Menderes'te yangın çıktığını anımsattı.

Aynı anda Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Bolu'da da yangınların çıktığını, ilgili kurumların yangınlara karşı yoğun mücadele verdiğini dile getiren Elban, "Çok şükür bir can kaybı olmadan yangınlar söndürülmüş oldu." dedi.

Elban, yangınların birçoğunun insan kaynaklı çıktığına işaret etti.

İzmir'deki yangınların söndürülmesinin ardından AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleriyle hızlıca hasar tespit çalışmalarına başladıklarını anlatan Elban, ev, tarım arazileri ve iş yerleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

- EVLERİN YAPIMIYLA İLGİLİ SÜREÇ



Vali Elban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yanan alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edileceğini ve yanan evlerin yeniden yapılacağını" söylediğini anımsatarak, bununla ilgili süreci de hemen başlattıklarını belirtti.

AFAD'ın yasal prosedürü tamamladığını dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Şimdi bir süreci yürütüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu evlerin yapımıyla ilgili ihale ve sonra da yapım süreci devam edecek. Evi yanan vatandaşlarımıza, ev sahibiyse yapı hasarından dolayı 71 bin lira, kiracıysa 39 bin lira hesaplarına yatırdık. Yine yangın nedeniyle eşya hasarı olanlara da hasara göre hesaplarına paralarını yatırdık.

Bir diğeri ise zarar gören iş yerleri. Onlarla ilgili de tespit yapıldı ve zarara göre onların da paraları yatırıldı. Zarar gören iş yerleri için 5 milyon liranın üzerinde bir miktarın bir kısmı hesaplara dün geçti ama pazartesi itibarıyla herkes hasarla ilgili paralarını alabilecek."

Elban, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da yangında zarar gören vatandaşlara 5 bin lira gönderdiğini ve bunların dağıtılmaya başlandığını anlatarak, "Biz de yerel imkanlarla bu miktarı bir miktar daha artırarak, bazı yerlerde 10 bin lira, bazı yerlerde 15-20 bin liraya kadar çıkardığımız ilçelerimiz var. Dolayısıyla bunları da vatandaşlarımızın hesabına aktardık." ifadelerini kullandı.

- SERALARI YANANLAR İÇİN ÖRTÜ TEMİNİ



Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili de kayıpların olduğunu, bunların telafisi için yoğun çalışma yapıldığını bildiren Elban, şunları kaydetti:

"Tarım Müdürlüğümüze talimatı verdik, ücretini Valilik olarak karşılıyoruz ve birebir o büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çiftçilere bu birkaç gün içerisinde alıp teslim edeceğiz. Bu kayıpları da karşılamış olacağız. Yine seraları yanan vatandaşlarımızın örtüleriyle ilgili inşallah önümüzdeki günlerde yardımcı olacağız. Onların da örtülerini alıp teslim etmeyi planlıyoruz. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Diğer zarar gören vatandaşlarımıza ise Valilik ve diğer yerel imkanlarımızla ve Ankara'dan hükümetimizden gelecek imkanlarla ilgili de çalışıyoruz. Onların da yaralarını bir nebze sarmayı, hafifletmeyi arzu ediyoruz. Muhtemelen kısa süre içerisinde onlara da belli bir destekte bulunacağız."