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İzmir'de yarım milyon lira değerinde korsan kitap yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, toplam piyasa değeri 500 bin lira olan 10 bin 380 adet korsan kitap ele geçirdi.

  • Muammer Başkan
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İzmir Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri ve Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilere korsan olarak çoğaltılmış ders ve yardımcı kitapların satışını önüne geçmek amacıyla kent genelinde sıkı çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2 Ekim günü, Konak ilçesi Sevgiyolu Sokak'ı içerisindeki kitapçılarda korsan kitap satışının yapılacağı bilgisini edindi. Yapılan çalışmalarda bir iş hanı  içerisinde ki kitap deposundan kitapları poşet içerisinde getirerek, siparişe göre öğrencilere satışının yapıldığı  tespit edildi. bağlı Fikri ve Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, iş hanı içerisinde bulunan depoya yaptığı operasyonda; piyasa değeri 500 bin lira olan 10 bin 380 adet korsan ve bandrolsüz kitap ele geçirirken yakalanan C.K. (30) hakkında korsan kitap satış yapmak suçundan hakkında yasal işlem yapıldı.
 

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