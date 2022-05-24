İzmir'de yasa dışı geçişle mücadele sürüyor: 10 organizatör gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs'ta Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi'nde arazide önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.

Ekipler bu sırada yasa dışı geçiş hazırlığındaki 4 Yemen ile 6 Eritre uyrukluyu yakaladı.

Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde 23 Mayıs'taki yol kontrolü sırasında 7 Irak, 11 Suriye ve 17 Afganistan uyruklunun geçişe hazırlandığı belirlendi, organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde ise 62 Afganistan, 32 Mısır, 10 Suriye ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen 6 şüpheli tespit edildi.

Çeşme ile Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu, Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 Suriye, 7 Filistin, 23 Liberya, 15 Kongo, 15 Yemen, 1 Gabon ve 1 Gambiya uyruklu kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan 237 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.