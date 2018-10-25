İzmir'de 145 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik botla denize açılan bir grup göçmeni durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 Suriye, 3 Filistin ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alarak karaya getirdi.

Mersin Körfezi'nden lastik botla bir başka bir grubun denize açıldığını tespit eden ekipler bölgeye hareket etti. Durdurulan botta bulunan 31 Suriye, 18 Irak uyruklu düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

- Urla

Urla ilçesi Sığacık Teke Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi lastik botu durdurdu. Botta bulunan 14 Kongo, 9 Senegal, 7 Angola, 7 Orta Afrika, 4 Suriye, 3 Eritre, bir Somali, bir Togo, bir Gabon ve bir Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

145 düzensiz göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.