İzmir'de yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı
İzmir Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün özel harekat polisi destekli, yılbaşı öncesi yaptığı ortak operasyonda; PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
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