İzmir'de yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı İzmir Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün özel harekat polisi destekli, yılbaşı öncesi yaptığı ortak operasyonda; PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.