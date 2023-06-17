İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de zehir tacirlerine darbe! 36 kişi tutuklandı
Güncel

İzmir'de zehir tacirlerine darbe! 36 kişi tutuklandı

İzmir'de 5 ilçede eş zamanlı, helikopter ve özel harekat destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 01:33 - Güncelleme:
İzmir'de zehir tacirlerine darbe! 36 kişi tutuklandı
ABONE OL
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik dev çalışma yürüttü.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 5 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel, 1 helikopter ve 8 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleşen operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ecstasy olarak bilinen uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır edilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü.

36 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 36'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, 5 aylık başka bir soruşturma sürecinde de 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.