İzmir'de zehir tacirlerine operasyon

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı'da bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan kimlik sorgusunda İ.G.'nin dolandırıcılık suçundan adli para cezasıyla arandığı, M.A.'nın ise çeşitli suçlardan toplam 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.