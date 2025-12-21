İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

İzmir'de zincirleme trafik kazası

İzmir'in Bornova ilçesinde su tankeri ve 4 otomobilin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

21 Aralık 2025 Pazar 15:14
İzmir'de zincirleme trafik kazası
ABONE OL

M.Ö'nün kullandığı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait 34 NLK 252 plakalı su tankeri, Erzene Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tanker, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, su tankeri ile 4 otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

