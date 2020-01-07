İzmir'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında istinaf duruşması devam etti

AA 07.01.2020 23:18 - Güncelleme: 07.01.2020 23:18

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski üsteğmen Yavuz Uğur, savunma yapmasını gerektirecek bir durum olmadığını iddia ederek, "15 Temmuz 2016'ya kadar mutlak itaat gereği ne yaptıysam 15 Temmuz'da da aynısını yaptım." dedi.

Uğur'un, hakkında hüküm kuran yerel mahkeme üyelerini suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine mahkeme başkanı, "Heyete suçlayıcı ifadelerde bulunmanız doğru değil. Daha nezaketli olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Burak Bursa, 13 Temmuz 2016'da Kara Harp Okulunun I·zmir Mentes¸ ATAT kampında bulunan 15. Bo¨lu¨k'te takım komutanı olarak go¨reve bas¸ladıgˆını anlatarak, "Yerel mahkeme süresince yeterli inceleme yapılmadan hakkımda ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiştir. 15 Temmuz günü akşama kadar kışlada bile değildim. O gün öğrencileri okula götürmek amacıyla kışladan çıktım. Araç komutanıydım. Darbeyle alakam yok." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski pilot yüzbaşı Hakan Barış, darbe girişimi günü 6 yıldır görev yaptığı filosuna gittiğini ve 1 uçuş görevi dışında emir almadığını aktararak, tahliye ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanık eski pilot yüzbaşı Müjdat Sarısoy ise FETÖ'cü ve darbeci olmadığını savunarak, "Bunları delillerle sunduk. Ben bu yapılanma yüzünden mobbinge uğradım. Bu yapılanmaya karşı olduğumu beyan eden tanık ifadeleri var. Olayların her aşamasında kandırılmışız. Olayın içerisinde kaldık. O makama duyduğumuz güvenden dolayı güvendik. Bize 'terör tehdidi' var denildi." şeklinde konuştu.

Duruşmada diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti yarın devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.

Davanın geçmişi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 21'i, "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

Kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün de bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

Daire, ayrıca digˆer sanıklarla ilgili degˆerlendirmenin hu¨ku¨mle birlikte yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vermişti.