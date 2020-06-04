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Güncel

İzmir'deki cezaevlerinde Kovid-19 hastası hükümlü ve tutukluların tedavileri tamamlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edilen hükümlü ve tutukluların tamamının tedavilerinin tamamlandığı bildirildi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:56
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgını başladığı andan itibaren, tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Tedbirlerin hala sıkı bir şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki basın açıklamalarımız ile ceza infaz kurumlarımızda yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü ve tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19 vakası bulunmamaktadır."

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