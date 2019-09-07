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İzmir'deki dehşetin ayrıntılar ortaya çıktı: Eşini sırtından 3 kurşunla vurmuş

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız'ın, tabancayla vurup öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız'a yapılan otopside, sırtından üç kurşunla vurulduğu tespit edildi. Özlem Sarıyıldız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

  • DHA
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Olay, dün sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi 8930/1 Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini sırtından 3 kurşunla vurdu. Sarıyıldız ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
 
Özlem Sarıyıldız'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının, tartışma sırasında önden yürüdüğü ve Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancasını çıkarıp, ona arkadan ateş ettiği anlaşıldı. Özlem Sarıyıldız'ın sırtından giren 3 kurşunun göğsünden çıktığı belirlenirken, olay yerinde patlamamış bir de mermi bulundu.
 
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
 
Öldürülen Özlem Sarıyıldız için İzmir'in Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Sarıyıldız'ın yakınları, tabutun başından ayrılmadı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da cenaze törenine çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Özlem Sarıyıldız Buca Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra, aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

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