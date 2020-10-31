<p>Ayrıntılar geliyor...</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/31/izmirdeki-deprem-gulcin-a-466_2-43.jpg'/> Bir iyi haber daha: 16 saat sonra kurtarıldı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/31/depremden-15-saat-sonra-e-804_2-43.jpg'/> 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/31/62-yasindaki-emine-eren-1-276_2-43.jpg'/> 62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkazdan çıkarıldı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/31/iste-o-anlar-buse-95-saat-759_2-43.jpg'/> İşte o anlar! Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı