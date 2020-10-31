İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'deki deprem sonrası iyi haberler peş peşe geliyor: Kurtarıldılar
Güncel

İzmir'deki deprem sonrası iyi haberler peş peşe geliyor: Kurtarıldılar

Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:17
ABONE OL

Ayrıntılar geliyor...

Bir iyi haber daha: 16 saat sonra kurtarıldı

15 saat sonra enkazdan kurtarıldı

62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İşte o anlar! Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.