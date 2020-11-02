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İzmir'deki depremde can kaybı 79'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu. Açıklamada depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da ifade edildi.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 07:03 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 07:18
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İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 79'A YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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