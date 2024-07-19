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  • İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk karar: 14 tutuklama
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İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk karar: 14 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini bildirdi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 07:45 - Güncelleme:
İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk karar: 14 tutuklama
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

"Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullanan Tunç, olayda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

  • Yılmaz Tunç
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