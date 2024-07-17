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İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler için ek gözaltı kararı verildi.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme
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İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında sokaktan geçmeye çalışan ve açıkta bırakılan kablolar sebebiyle elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 27 şüpheli için belge ve dokümanların hazırlanılması adına ek gözaltı süresi istendi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması adına savcılıkça ek gözaltı süresi istendi.

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