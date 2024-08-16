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Güncel

İzmir'deki elektrik faciasına ilişkin yeni gelişme: İddianame kabul edildi

İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümü ile sonuçlanan elektrik faciasıyla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

16 Ağustos 2024 Cuma 14:02 - Güncelleme:
İzmir'deki elektrik faciasına ilişkin yeni gelişme: İddianame kabul edildi
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İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

OLAY

Konak ilçesinde 12 Temmuz günü akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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