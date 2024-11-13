İzmir Selçuk'ta topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan, en büyüğü 5 yaşındaki Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut Akcan isimli beş çocuğunu yalnız bıraktı. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen kardeşler, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Olayın ardından fenalaşan anne Melisa Sinem Akcan, hastaneye kaldırıldı. Daha sonra soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Akcan, ifadesinde 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların, yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda, yanık olmadığı belirtildi.

DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Yangında yaşanan korkunç anları, ailenin komşuları anlattı. Komşulardan Soner Şahin, çocukların annesinin çığlıklarını duyduğunu belirterek, "'Esma Teyze koş, çocuklarım öldü' diye bir bağrışma duydum. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Kapılarda kilit yok ama kapının kolunu çıkarıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi" dedi.

DAYIDAN VEDA PAYLAŞIMI

Anne Melisa Akcan'ın kardeşi Evren Acar, yeğeni Nefes Akcan'ın son çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "Nefesim, prensesim, dayısının bir tanesi, melek oldun sen" dedi.

TUTUKLU BABANIN GÖZYAŞLARI

Kardeşler için Selçuk'taki Tahsinağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Akcan, baygınlık geçirdiği için cenazeye ka- tılamazken, cezaevindeki baba Hakan Akcan, özel izinle, cenaze namazına katıldı. İmam, namazın ardından çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.

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"Çocuklarım öldü"

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