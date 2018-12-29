İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 FETÖ'cü tutuklandı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz Çarşamba günü, FETÖ'nün askeri yapılanmasında ardışık aramaya yönelik İzmir merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 30 şüpheliden 28 şüpheli yakalanarak gözaltına almıştı. Şüphelilerin yapılan sorgulamaları neticesinde 5 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Şüphelilerin emniyette işlemlerinin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan; 17'si tutuklanırken 11şüpheli Adli Kontrol Hükümleri ile Serbest bırakılkdı. Tutuklanan şahıslardan 12'sinin muvazzaf asker olduğu, yine operasyon kapsamında firari konumda olan 2 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

MB