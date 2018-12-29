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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 FETÖ'cü tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye nün askeri yapılanmasında ardışık aramaya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 17'si tutuklanırken 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz Çarşamba günü, FETÖ'nün askeri yapılanmasında ardışık aramaya yönelik İzmir merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 30 şüpheliden 28 şüpheli yakalanarak gözaltına almıştı. Şüphelilerin yapılan sorgulamaları neticesinde 5 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. 
 
Şüphelilerin emniyette işlemlerinin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan; 17'si tutuklanırken 11şüpheli Adli Kontrol Hükümleri ile Serbest bırakılkdı. Tutuklanan şahıslardan 12'sinin muvazzaf asker olduğu, yine operasyon kapsamında firari konumda olan 2 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi.
MB

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