İzmir'deki iki ayrı operasyonda 145 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Aliağa ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 145 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında Aliağa ve Çeşme ilçelerinde operasyon yaptı.
Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda ve sahile yakın noktalarda yapılan aramalarda, çoğunluğu Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 145 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonları genişleten polis ekipleri, yasa dışı geçiş organizasyonlarında yer aldıkları iddia edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderilirken, zanlılar ise emniyete götürüldü.
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