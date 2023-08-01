İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9655
  • EURO
    29,5735
  • ALTIN
    1685.04
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı
Güncel

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İsveç İzmir Fahri Konsolosluğu'na Suriye uyruklu zihinsel engelli bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk vatandaşı bir çalışan ağır yaralandı.

1 Ağustos 2023 Salı 18:17 - Güncelleme:
İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı
ABONE OL

Konak'taki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.