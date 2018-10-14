İzmir'deki korkunç kazanın görgü tanığı Eker: Sürücü 'Tek yaralı benim' dedi

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyonun altında kalan ve çevreye savrulan göçmenlerin cansız bedenleri, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

Olumsuz hava etkeninin bulunmadığına dikkat çekilirken, ekiplerin, kazanın nedenini belirlemek için başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KORKUNÇ OLAYI ANLATTI

Kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyledi. Eker, "Ben sabah saatlerinde, Konak’a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi; ama ben durmadım önce. Sonra az ileride durdum. Camı açtım, ’Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt’taki hastaneye götür’ dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik’teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra ’İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmasın’ dedim. ’Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir’ dedi. Ben de Karabağlar’da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. ’Tekim’ dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.