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İzmir'deki metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Hattı için devam eden metro inşaatında meydana gelen kazada ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, dün saat 23.45'te, İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Hattı için yapılan metro inşaatında meydana geldi. Yardımcı eleman olduğu öğrenilen Şaban Ölmez'in kolu, inşaatta çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle raylara sıkıştı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin operatörü, Ölmez'i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçti. Ölmez'in kolu koptu. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İş kazası sonucu ağır yaralanan Ölmez, kopan parçayla birlikte ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ölmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
Öte yandan, Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyan iş arkadaşları,  hastane bahçesinde büyük üzüntü yaşadı. Ölmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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