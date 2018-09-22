İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.T'nin (29), Cumhuriyet Mahallesi'deki evinde A.H'ye (27) uyuşturucu madde satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Eve gelen A.H. bir süre sonra elinde poşetle dışarı çıktı. Bunun üzerine operasyonu başlatan polis ekipleri, A.H'nin poşetinde 500 gram esrar, A.T'nin evinde ise 600 gram esrar, 40 gram Hint kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.