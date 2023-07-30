İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'nde ve Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Kemalpaşa'daki yangının çıkış sebebi bilinmezken, Güzelbahçe'deki yangına Urla-Çeşme otobanı Zeytinler Kavşağı civarındaki araç yangının sebep olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi ile Kemalpaşa'daki yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatılırken, Güzelbahçe'deki yangının da kısa sürede kontrol altına alınmasının beklendiği öğrenildi.