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Güncel

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 14:17 - Güncelleme:
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'de öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'nde ve Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Kemalpaşa'daki yangının çıkış sebebi bilinmezken, Güzelbahçe'deki yangına Urla-Çeşme otobanı Zeytinler Kavşağı civarındaki araç yangının sebep olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi ile Kemalpaşa'daki yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatılırken, Güzelbahçe'deki yangının da kısa sürede kontrol altına alınmasının beklendiği öğrenildi.

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