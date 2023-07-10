İzmir'deki orman yangını uçak seferlerini iptal ettirdi

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale ediyor. Ekipler yangını söndürmek için yaklaşık 7 saattir mücadele veriyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi saat 21.00'a kadar iptal edildi. Seferlerin iptal olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın havalimanındaki bekleyişi sürüyor.