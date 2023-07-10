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İzmir'deki orman yangını uçak seferlerini iptal ettirdi

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sonrası gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi iptal edildi.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
İzmir'deki orman yangını uçak seferlerini iptal ettirdi
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İzmir'in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale ediyor. Ekipler yangını söndürmek için yaklaşık 7 saattir mücadele veriyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi saat 21.00'a kadar iptal edildi. Seferlerin iptal olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın havalimanındaki bekleyişi sürüyor.

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