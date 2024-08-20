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İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli gelişme

İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 12:43 - Güncelleme:
İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli gelişme
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Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde orman yangınları çıkmış, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire'deki yangınla alakalı semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle salındı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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