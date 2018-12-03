İzmir'deki 'sahte içkiden ölüm' davasında sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Veysel G. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumuna yazılan yazıya cevap geldiğini anımsatarak, raporda, alkollü içki ile etil alkol yazan sıvının içilmesi halinde metil alkol zehirlenmesine neden olmayacağına vurgu yapılarak, "bir litrelik pet şişe içindeki sıvının içilecek miktara ve içen kişinin özelliklerine göre metil alkol (metanol) zehirlenmesine yol açarak ölüme neden olabileceği" belirtildiğine değindi.

Veysel G'nin avukatı Altay Doğan, rapora bir diyeceklerinin olmadığını ifade ederek, "Rapor, başından beri yaptığımız savunmalarımızı desteklemektedir." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Narlıdere'de Nisan 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan H.E. ve M.T'nin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine polis çalışma başlatmış, aynı şikayetle M.Y. ve H.A'nın da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi üzerine soruşturma genişletilmişti.

Polis ekipleri, yoğun bakımdan çıkan H.A'nın ifadesi doğrultusunda, Narlıdere'deki bir eve düzenledikleri operasyonda, düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etmişti. Sahte içkiyi litrelik pet şişelerle piyasaya sürdüğü ve bu suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenilen Veysel G. gözaltına alınmıştı. Veysel G. hakkında "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.