İzmir'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları, kent merkezi ve Menemen'deki korsan gösterileri organize ederek katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı "silahlı terör örgütü üyesi olmak'' ve "terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" suçlarından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 13 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tutuklanan şüphelilerin, Batman'daki terör saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak, eylemi övücü paylaşımlarda da bulunduğu belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunan, kent merkezi ve Menemen'deki korsan gösterileri organize ederek katılan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında, daha sonra bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye yükselmişti.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, açılmayan kapılar koçbaşıyla kırılırken, bazı zanlıların kapıları açmayarak zaman kazanmaya çalıştığı, bu sırada suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandıkları belirtilmişti.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda yasaklanmış yayın, bir tabanca ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiş, dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu.