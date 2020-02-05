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İzmir'deki vahşette yeni gelişme

İzmir'in Menemen ilçesinde, kulağında ezik ve kan, burnunda da çizik olduğu görülünce 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemel'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ş.E.'nin çifte cinayeti polise ihbar eden kişi olduğu ortaya çıktı.

DHA05.02.2020  16:22 - Güncelleme: 05.02.2020  16:22

Anne-oğulun öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Suriyeli ailenin alt katında oturan H.E. ile oğulları O.E. ve Ş.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgularında 27 yıldır aynı daire oturduklarını, bugüne kadar hiç kimseyle sorunları olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ş.E.'nin ise olayı polise ihbar eden kişi olduğu saptandı. Ş.E., ilk ifadesinde ailenin 2 yaşındaki çocuğunun ağlama sesini duyup, üst kata çıktığını ve cesetleri bulduğunu söylediği belirtildi.

Baba ve oğullarının suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

MAHALLEDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Öte yandan Irmak Mahallesi halkı, olayın ardından tedirgin olduklarını söylediler. Esnaf Ömer Özdemir, "Haberi duyunca üzüldük ve şok olduk. Çünkü kimseye zararı olmayan temiz bir aileydi. Mahallemizde bu tarz olaylara hiç alışkın değiliz. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Mahalleli tedirgin. Suçlular bir an önce bulunsun ve en ağır cezayı alsın" dedi.

Mahalle halkından Ersin Öztürk de, "Şu an bile mahallemizde böyle bir olayın meydana geldiğine inanamıyoruz. Yaşadığımız şoku atlatamadık. Herkes kapısını kilitliyor ve korkuyor. Suçlu her kimse bir an önce ortaya çıkarılsın" diye konuştu.

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