Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün çıkan orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Buca-Gaziemir yangını kontrol altına alındı.

- Dün 9 adet yangın vardı üst risk grubunda diye tanımladığımız. 34'ü orman 14'ü orman dışı olmak üzere 48 yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.

- Bugünden itibaren Ege ve Akdeniz kıyılarında alarmdayız.