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İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

IHA13 Kasım 2023 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesinde bir cadde adeta göle dönerken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Menemen ilçesinde de yine yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

ÇEŞME'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Çeşme ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bir evi su bastı. Trafikte bulunan sürücüler ile esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Yeşillik Caddesi'nde ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yağış sonrası kayganlaşan zeminde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için araç sürücüleri temkinli davrandı.

Öte yandan, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

  • sağanak yağış
  • trafik sıkışıklığı
  • sel felaketi

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