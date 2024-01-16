İzmir'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için sağanak yağış uyarısının ardından, kentte dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle merkez ilçelerden özellikle Buca ve Bornova'da caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

Kimi duraklara sığındı, kimi paçaları sıvayıp yoluna devam etti

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi otobüs duraklarına sığınmakta bulurken, bir kadın ise çorabını ve ayakkabısını çıkarıp paçalarını katlayarak göle dönen yolda yürüyüp yoluna devam etti.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Dikili ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle araçlar adeta sulara gömüldü, bazı iş yerini ise su bastı. Özellikle Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde sağanak sonrası biriken sular hem vatandaşlara, hem araç sürücülerine hem de esnafa zor anlar yaşattı.