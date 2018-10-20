İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alan, Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alan, Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
- AA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alan, Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki alana ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bölgeye ait haritanın da yer aldığı karara göre, söz konusu alan 4737 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.
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