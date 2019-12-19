İzmir’in ‘Dipsiz Gölü’ eski haline getirilecek

19.12.2019 00:57 - Güncelleme: 19.12.2019 00:57

Tepkiler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İris Gölü´nde incelemelerde bulunup rapor hazırladı. İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, gölün SİT alanı içerisinde bulunduğunu, izinsiz herhangi bir işlem yapılamayacağını belirterek, mülk sahiplerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde işlem başlattıklarını söyledi. Müdürlük, mülk sahiplerinden kanalların kapatılarak gölün eski haline getirilmesini de isteyecek. Karaburun Kent Konseyi, İris´in Dipsiz Göl gibi olmaması için buranın kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi.