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Güncel

İzmir’in ‘Dipsiz Gölü’ eski haline getirilecek

İzmir'de Karaburun Yarımadası´nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, 358 dönümlük alan üzerindeki doğal İris Gölü´nde açılan kanallar çevrecilerin tepkisine neden oldu.

19.12.2019  00:57 - Güncelleme: 19.12.2019  00:57

Tepkiler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İris Gölü´nde incelemelerde bulunup rapor hazırladı. İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, gölün SİT alanı içerisinde bulunduğunu, izinsiz herhangi bir işlem yapılamayacağını belirterek, mülk sahiplerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde işlem başlattıklarını söyledi. Müdürlük, mülk sahiplerinden kanalların kapatılarak gölün eski haline getirilmesini de isteyecek. Karaburun Kent Konseyi, İris´in Dipsiz Göl gibi olmaması için buranın kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi.

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