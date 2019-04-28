İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi İzmir'in Foça ilçesinde saat 17:49'da 3.4 büyüklüğünde 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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