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MSB, 5 helikopter görevlendirdi! İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerine ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
MSB, 5 helikopter görevlendirdi! İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

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