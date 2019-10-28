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İzmir’in göbeğinde yine çöp dağları

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.

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Geçen aylarda toplanmayan çöplerle gündeme gelen Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, yine aynı durumdan dert yakındı. 

BELEDİYEYE ÇAĞRI 

Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınları bölge esnafını isyan ettirdi. Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, CHP’li Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi. Site esnaflarından Ömer Odabaş, sokakların çöp yığınlarına döndüğünü belirterek, “Burada daha önce de böyle bir olay yaşandı. Yine böyle bir röportaj yapmıştık. Belediye ekipleri gelip topladı çöpleri; aradan bir ay geçtikten sonra yine çöpleri toplamamaya başladılar. Bir görevli esnaf arkadaşın biriyle tartışma yaşamış, o günden sonra çöp arabaları bizim sokaklarımıza girmiyor” dedi. 

ARAÇ BOZULDU İDDİASI

Başka bir esnaf olan Özcan Demirok da “Geçen belediyeden geldiler ve çöp arabalarının burada artık sokaklara girmeyeceğini söylediler. Bize bu alanı gösterip çöpleri buraya dökeceğimiz söylendi ama herkes bunu yapamıyor. Kapıların önüne, sokaklara bırakıyorlar çöpleri. Belediyeden gelen ekipler arabalarının bozulduğunu öne sürerek sokaklara girmeyeceğini söyledi. Çöplerin birikmesi sebebiyle her yer sinek, böcek, pislik oluyor” diye konuştu.

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