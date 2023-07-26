İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

Kınık'ın İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın, saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 22 helikopter, 8 uçak olmak üzere 30 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahalede bulundu. Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Küçükkavulcuk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde zeytinlikte başlayan ardından makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 3 ilk müdahale yer ekibi ile belediyelerin itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye başlanmıştı.

Yangın bölgesine müdahale araçlarının girişinde sorun yaşanmaması ve tedbir amaçlı olarak Birgi-Bozdağ kara yolu özel araç geçişine kapatılmıştı.

ALEVLERLE MÜCADELE KARADAN DEVAM EDİYOR



İzmir'in iki ilçesinde çıkan yangında, havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin alevlere mücadelesinin karadan devam ettiği öğrenildi. Kınık ilçesindeki yangına 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle, Ödemiş ilçesindeki yangına ise 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor.