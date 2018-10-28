İzmir'in Seferihisar ilçesinde AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde en büyüğü 4.1 olmak üzere saat 08.40'tan itibaren belli aralıklarla 8 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 11.15'te meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 4.8 kilometre olarak kaydedildi.
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