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İzmir-İstanbul otoyolunun bir etabı daha açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İzmir-İstanbul otoyolunun bir bölümünü daha aralık ayında hizmete almayı planladıklarını belirterek, 'Diğer 29 kilometre artı 4 kilometrelik Akhisar çevre yolu da dahil oranın bağlantısında da hedefimiz şubat tatiline yetiştirmek.' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir'deki temasları kapsamında yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolunun Kemalpaşa-Akhisar kısmında incelemede bulundu, Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Turhan, otoyol çalışmalarının devam ettiğini, hava şartlarının çalışmaların ilerlemesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Otoyolun İzmir-Kemalpaşa bağlantı yolunun 20 kilometresinin hizmete açıldığını anımsatan Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Saruhanlı'ya kadar olan 50 kilometrelik kesim artı 3,5 kilometrelik bağlantı yolunu aralık ayının ilk haftasında hizmete açmayı planlıyoruz. Diğer 29 kilometre artı 4 kilometrelik Akhisar çevre yolu da dahil oranın bağlantısında da hedefimiz şubat tatiline yetiştirmek. Amacımız bu, tabii hava şartları iş programımızın gerçekleşmesinde önemli bir etken. İş programında umduğumuz, beklediğimiz süreleri yakalayabilirsek çok fazla değil, 100-150 günlük bir süre. Genel hedefimiz nedir diye soracak olursanız; 2019'un yaz ortası gibi İstanbul'dan İzmir'e, inşallah bu bir hedeftir tabii gayretimiz o yöndedir, otoyol standardında bir altyapıyla insanlarımız İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a ulaşabilecekler."

Turhan, otoyolların tamamlanmasıyla vatandaşların daha güvenli, konforlu, ekonomik ve kısa süreli ulaşım imkanına kavuşmuş olacaklarını aktardı.

Söz konusu otoyolun yapımında hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu yap-işlet-devret projesi. Yapımında hiçbir kamu kaynağı kullanılmıyor, yapıldıktan sonra garanti ettiğimiz trafikle kullanan trafik arasındaki farkın garanti ödemesi olarak üstlenici, görevli firmaya ödeme yapıyoruz. Zaman zaman basında bu ücret toplama sisteminde yaşanan sorunlar, sıkıntılardan bahisle mükerrer ödemeler yapıldığı ifade ediliyor; bunun hiçbir zaman gerçekle alakası yok. İnsanımızın hizmeti aldığı kesim kadar para cebinden çıkar. Zaman zaman sistemde oluşan birtakım algılama hataları nedeniyle ücretlendirilmeyen durumlarda vatandaşımız isterse parasını ödemeden geçer, isterse nakit olarak o anda parasını öder. 15 gün içerisinde de hiçbir cezai uygulamaya maruz kalmadan geçiş ücretinin parasını ödeme hakkına sahiptir."

Turhan, İzmir-Çandarlı otoyolunun da yapımının devam ettiğini hatırlatarak, hava şartlarının müsait olması ve çalışmaların planlandığı gibi gitmesi durumunda yolu Eylül 2019'da hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi.

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